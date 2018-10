Liptai Claudia: „Tényleg jól keresek”

Liptai Claudia ősszel is folyamatosan képernyőn lesz: ő vezeti majd a Séfek séfét, jövő vasárnap visszaül a Sztárban sztár zsűriszékébe, valamint a Csak show és más semmi műsorvezetője lesz Ördög Nórával az oldalán. Mindezek a csatorna szuperprodukciói, így túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Liptai Claudia a legkeresettebb női tévés, ez pedig nagyon felviszi az értékét.

„Hiába mondanék egy-két részletet Shakespeare valamelyik művéből a közértben, nem kapnék érte párizsit. Az értékesség számomra egyenlő azzal, hogy mennyit keresek, és milyen munkákat kapok” – kezdte a Story őszi különszámában Liptai Claudia, majd arra is kitért, hogy bizony mindezt kemény munkával érte el.

„Biztosan sok mindenről mondtam le, valószínűleg számos bosszúság is ért, de hirtelen nem jut eszembe ilyen. Rengeteg embert ismertem meg ezzel a munkával, amiért hálás vagyok a sorsnak. Minden, ami ma vagyok, az voltam tegnap is. Ezt tanítom a gyerekeimnek is” – mesélte Clau, aki arról is beszélt, hogy nem szeretne a tévéképernyőn megöregedni.

