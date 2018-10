Kulcsár Edina: „Nem azért takargatom a gyerekem, mert csúnya”

Kulcsár Edina kisfia szeptember elején született, de egy ideig nem tudtak róla a rajongók, a Story magazin címlapján jöttek le az első fotók. Azóta már Csuti is mutatott családi képet, de eddig nem láthattuk a kis Medox arcát. A modell követői közül már sokan találgatták, hogy vajon beteg-e a kisfiú, vagy csúnya, de Kulcsár Edina elárulta, hogy mi áll a háttérben.

„Már olyan találgatásokkal is találkoztunk, hogy biztos valami baja van a gyermekünknek vagy csúnya és ezért takargatjuk. Szerencsére semmi ilyen dolog nem áll a háttérben. Szerettük volna megadni a módját, hogy egy szép fotósorozat keretén belül lássátok őt először. Nemrég meg is csináltuk a képeket, szóval hamarosan ti is láthatjátok az angyali kis arcocskáját, amit én nap mint nap csodálhatok” – árulta el az egykori szépségkirálynő a közösségi oldalán.