Ganxsta Zolee kellemetlen helyzetbe került Majkáék miatt

Ganxsta Zolee és a Kartel a Budapest Parkban egy hatalmas bulival ünnepelte meg egyik tagjuk, Big Daddy Laca ötvenedik születésnapját, és az este utolsó vendégelőadójaként Majka is színpadra állt.

A koncerten eredetileg Curtis is megjelent volna, és bár Zoli mindkettőjükre számított, hiszen mindkét férfit a barátjának tartja, végül a feszültség elkerülése miatt csak az egyikük lépett fel. Ez azonban nem mindenkinek tetszett, amikor ugyanis Majka színpadára lépett, a jelen lévők egy része pfujolni kezdett, míg a közönség több tagja a „Hol van Curtis?!” rigmust kántálta. A történtek Ganxsta számára lehettek a legkellemetlenebbek, ő ugyanis mindkét barátját kedveli.

Ganxsta Zolee így reagált a történtekre a Borsnak: “Azt szerettem volna, ha mind a ketten ott vannak a bulin, de nem így történt, Majka jött egyedül. Ha a döntés rajtam áll, akkor vagy mind a ketten ott vannak, vagy egyikük sem, mert nem akarok választani kettőjük között. Csakhogy ez nem rajtam múlt, nekem is a fejem felett döntöttek, a mene­dzsment úgy határozott, hogy Majka legyen, nem volt beleszólásom. Én Petikét is, meg Atikát is nagyon szeretem, és véleményem szerint együtt a legjobbak.”