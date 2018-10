Valóra vált Fresh Andi álma, anyuka lett

Majdnem négy év telt egy úgy Fresh Andi életében, hogy szingli volt. Hosszú idő ez, majdnem 48 hónap, több mint ezer nap – egyes szakemberek szerint ennyi idő után már nehéz is beleállni egy kapcsolatba, annyira megszokássá válhat, hogy magányosan telnek a mindennapok, hogy az ember magára van utalva.

Nyár elején Fresh Andi mondta is, hogy elege van a szingliségből, aztán jött a hír, hogy már nem szingli, szeptemberben pedig miután megmutatta, mi is megmutattuk Andi új fiúját. Ez már így is sikersztori, de a Borsból most kiderül, hogy erre is könnyedén lehet lapot húzni, ugyanis Andi az új fiúval gyerekeket is kapott.

De először a kapcsolatról:

– magyarázta Andi. Hozzátette, ettől a naptól együtt vannak, így kerek az élet, ahogy van, párja két gyerekével együtt. Hát tessék, Andi a gyerekekről is mesélt a lapnak:

Janinak van egy fia és egy lánya, akik mindig különlegesek voltak a számomra. Nagyon jó gyerekek. A 15 év itt is megmutatkozik, a lányát ugyanis 2 éves kora óta ismerem, volt, hogy én mentem érte az oviba, de olyan is, hogy nálam aludt. Szóval ez egy egészen speciális helyzet. Nemcsak jött valaki idegen az életükbe, hanem én, a barátjuk vagyok ott az apukájuk mellett párként, aminek örülnek, ahogy én is. Pótmami lettem, és ahogy eddig, úgy szeretem őket, mintha csak a sajátjaim lennének