33 évvel fiatalabb rajongójával jött össze MC Hawer

MC Hawer, azaz Koczka Géza öt év után újra szerelmes. Szeptember elején, az MC Hawer és Tekknő izsófalvi fellépésén ismerkedett meg egy bájos, barna lánnyal, Fannival.

“Jó kedvem lett a szépségétől, és a dalainkat is szerette, mert az első sorban énekelt. A buli után aláírást és közös fotót is kért, amit még aznap éjjel a zenekar közösségi oldalának üzenőfalára is átküldött. Mivel ezt a portált én kezelem, kinyomtattam, aláírtam, majd és visszaküldtem neki a képet, és aztán levelezni kezdtünk” – idézte fel a Blikknek MC Hawer.

“Ekkor még gondolni sem mertem arra, hogy esélyem lehet nála, hiszen harminchárom év komoly korkülönbség, de Fanni tovább írogatott, én pedig egyre jobban szerettem volna megismerni őt. Amikor újra találkoztunk, és elbeszélgettünk, bevallottam neki, mit érzek iránta. Nem ijedt meg, sőt, már együtt ízlelgetjük a páros boldogságot. Mennyei!” – mesélte a mulatóssztár.