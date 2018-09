Budapesten a Csengetett Mylord sztárjai

Hatalmas tapssal, ujjongó kiabálással fogadták a Csengetett Mylord szereplőt a magyar rajongók egy közönségtalálkozón – számolt be a Tények. A legendás brit vígjáték-sorozatban játszó színészek azért érkeztek most Magyarországra, mert éppen 30 éve mutatták be. A sorozat kultikus szereplői közül öten is tiszteletüket tették, többek között James Twelvetrees, Teddy Meldrum és Poppy Meldrum karakterei.

A találkozón rengeteget nevettek, a sorozat lakája, James például egy tálca pezsgővel, jelmezben érkezett, de sok néző is beöltözött a kedvenc karakterének.

A rendezvények azok a színészek is részt vettek, akik a hangjukat kölcsönözték a Csengetett Mylord szereplőinek, például Pásztor Erzsi, Győry Franciska, Szirtes Ági, illetve ott volt Szinetár Miklós is, aki Magyarországra hozta a sorozatot.