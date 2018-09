Rejtélyes betegség gyötri Molnár Andit

Nemcsak az aktív életmódra, de táplálkozására is igyekszik odafigyelni Molnár Andi, aki mindig is az egészséges életmód híve volt. “Kifejezetten szeretem az egészséges ételeket. A zöldségeket, gyümölcsöket, nemcsak az ízük, hanem az színük miatt is kedvelem, így számomra nem kínszenvedés, hanem öröm ezek fogyasztása. Igyekszem odafigyelni, hogy mikor, mit eszek, ahogy a megfelelő folyadékbevitel is vesszőparipám” – mondta el az RTL Klub műsorvezetője, aki az elmúlt években allergiára utaló tüneteket tapasztalt magán.

“Négy évvel ezelőtt tapasztaltam először, hogy egy-egy étkezés után csalánkiütések jelentek meg rajtam. Elmentem egy teljeskörű kivizsgálásra, még gyomortükrözést is végeztek, de sajnos nem derült ki, mi állhat a probléma hátterében” – árulta el az Édesítő műsorvezetője, aki nem tud mást tenni, mint még inkább odafigyelni miből, mennyit vesz magához.

“Fokozottan odafigyelek, hogy ne egyek egyszerre túl sokat gluténtartalmú ételekből és tejtermékekből. Igyekszem kiegyensúlyozottan táplálkozni, de mivel nem derült ki mi okozhatja mindezt, így néhány dolgot ritkábban és mértékkel fogyasztok. Egyelőre nem tudom mivel folytassam a kivizsgálást. Szinte minden vizsgálatot elvégeztek már, amit csak lehetett, de nem derült ki, mitől is van ez pontosan” – mondta Molnár Andi.