Nagy bejelentést tett Curtis

Nagyszabású partyval nyitotta meg az őszt a Sláger csapata, amelyen egész este a nyolcvanas, kilencvenes évek legnagyobb slágerei csendültek fel. Az eseményen részt vettek a hazai zenei élet jeles képviselői, zenei ikonok és legendák, többek között Péter Szabó Szilvia, Zséda, Sasvári Sándor, Varga Viktor, Kefír, Benkő László, Curtis, Zoltán Erika, a Sláger TV és a Sláger FM műsorvezetői.

Az est folyamán több nagy bejelentésre is sor került. A folyamatosan koncertező Széki „Curtis” Attila elárulta, hogyan alakul zenei pályája a közeljövőben.

Tele vagyok tervekkel, nem áll meg az élet az ősszel sem. Megkezdődtek a munkálatai az új lemezemnek, amit nem mással, mint Emilióval közösen tervezek. Nemrég közös dallal rukkoltunk elő, de egy közös lemezt is tervezünk. Bár csak 4-5 éve vagyunk barátok, nekem ő olyan, mintha a testvérem lenne. Mindig számíthatunk egymásra, és nemcsak zeneileg, de emberileg is teljesen egy hullámhosszon vagyunk. Egy barát minden körülmények között barát kell hogy maradjon. Tudom, hogy benne soha nem fogok csalódni, és ő is számíthat rám bármikor. Jövőre egy zenekaros turné is a terveim között szerepel, így már most gőzerővel dolgozom azon, hogy 2019-ben minden tervem és elképzelésem valóra váljon