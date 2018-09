Dzsudzsák Balázs őszinte vallomása az elmúlt pár hónapról

Dzsudzsák Balázs tegnap aláírt az Al-Ittihad Kalba csapatához, miután nem volt európai érdeklődője. A sportolóról már az is kiderült a napokban, hogy mennyit keres a közel-keleti csapatnál: az iparági pletykák szerint minimum 2,2 millió eurót, azaz több mint 700 millió forintot kereshet egy év alatt a sárga mezben. A focista körül nagy volt a csend az utóbbi hónapokban, most azonban úgy érezte, ideje bevallania, mi is van a háttérben.

Dzsudzsák Balázs kiemelte, hogy nem érdekelte a pénz, szeretett volna magasan jegyzett pontvadászatban, esetleg európai ligában játszani, de nem sikerült egyeztetni a nézőpontokat, így végül abba a bajnokságba írt alá, amelyben már játszott korábban.

„Mivel a pénz velem kapcsolatban régen is, most is központi téma, egy dolgot fontos tisztázni.Amikor a fejembe vettem, hogy visszatérek, tisztában voltam vele,hogy az eddigi bérem töredékét kereshetem meg Európában.Ezért kész is voltam a kompromisszumra, mert tudtam, hogy ezért nekem is áldozatot kell hozzak.

Szívemhez közeli és szép befejezése lett volna a karrieremnek a holland vonal, de sajnos ez sem jött össze, mert az érdeklődők között nem volt olyan klub, amelyikkel egyezett volna az ambíciónk” – írta a közösségi oldalán Dzsudzsák.