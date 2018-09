007: Megtalálták Danny Boyle utódját

Megvan a 25. James Bond-fim rendezője, aki Danny Boyle helyett ugorhat be rendezni Danel Craiget, ahogy utoljára ölti magára a 007-es ügynök fekete szmokingját. James Bond hivatalos Twitter-csatornáján jelentették be, hogy az új rendező Cary Joji Fukunaga lesz, akivel az alkotói stáb többi tagja, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli is nagyon várja a közös munkát.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig announced today that #Bond25 will begin filming at Pinewood Studios on 4 March 2019 under the helm of director, Cary Joji Fukunaga with a worldwide release date of 14 February 2020. (1/2) pic.twitter.com/Oyzt826sXd