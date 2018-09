Ők az idei Survivor szereplői

Jövő hétfőn kezdődik a Survivor új évada, a szereplőkről pedig már indulás előtt megtudtunk néhány igazán fontos dolgot. Például azt hogy van, aki az élete kikerekítése miatt érkezett Vietnámba, van aki korábban nem látott még testközelből kakast és van, akit a haverja nevezett be a játékba, ráadásul nem is akárki.

A RTL Klub honlapján már most meg lehet ismerkedni a pár nap múlva induló Survivor új szereplőivel, meg is néztük a bemutatkozó videókat, a castingon összeválogatott 16 fős csapat pedig elég ígéretesnek tűnik. Versenyezni fog például Sanyi, aki tavaly a haverját, Ferit, nevezte be a játékba és most ezt visszakapta. De lesz látávnyosan kigyúrt gyermeklelkű óvóbácsi is és Franciaországból érkezett eszes focista is. Plusz az elmaradhatatlan személyi edzők és a kötelező, szakállas bölcsész is képviseltetni fogják magukat, hiszen 2018-at írunk.

A lányok is hasonlóan érdekeseknek tűnnek. Alexandra pédául gyógyszerész, akinek mindene a szerves kémia, a játékban való részvételenének pedig az az oka, hogy megtalálja azt a valamit, amitől kerek lesz az élete. Mellette ott van Nóri, az ország első fitneszmodell anyukája, és Eszti is, aki a bemutatkózó kisfilmje alapján Vietnámban látott először testközelből kakast. Kemény lesz!

Az idei Survivor napokon belül elstartol az RTL Klub műsorán Istenes Bence vezetésével.