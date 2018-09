Kovács Patrícia 12 órás szexjelenetekről mesélt

Hamarosan jön a Korhatáros szerelem című magyar sorozat második évada, amelyben Kovács Tamás, Kamarás Iván és Árpa Attila küzd majd meg a háromgyerekes édesanyát játszó Kovács Patrícia kegyeiért.

A népszerű színésznő most a Borsnak nyilatkozott a forgatás kulisszatitkairól. Többek között azt is elárulta, hogy az új évad több szexjelenetet tartalmaz majd, ezért ki is kerül a képernyőre a 16-os karika. Kovács Patrícia az ágyjelenetek forgatása körüli nehézségekről is mesélt a portálnak.

Nem könnyű felkészülni, ha olyan nap jön, amikor egyszerre az összes ágyjelenetet fel kell venni. Akkor nehéz elindulni. Az tizenkét óra szex! (…) Ebben semmi szexi nincs, mindenki zavarban van, a stáb is, mi is. Helyszínenként vesszük fel a jeleneteket. Ha ágyjelenet van, akkor bevilágítják az ágyat, és az összes jelenet lemegy egyben, csak a fehérneműt cseréljük. Legalább egy nap alatt túl vagyunk rajta! Ízlésesen lett felvéve, nagyon szépen bánt velem mindenki, ezért tulajdonképpen igazán nem is voltam zavarban. Tudtam, hogy annyit és úgy mutatnak meg, hogy az a jó ízlés határain belül maradjon

– mondta, majd hozzátette: sohasem kért dublőrt ezekhez a jelenetekhez, mert nem akarja, hogy a képernyőn „jobbnak” mutassák, mint amilyen a valóságban. „Nem akarok más mutatni, mint aki vagyok” – mondta határozottan.