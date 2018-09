Új szerepben tűnik fel Mihalik Enikő

View this post on Instagram

Szuper nap ez a mai, mert végre megoszthatom veletek a nagy hírt, hogy szeptember 20-án elindul a Mihalik Enikő Youtube-csatorna! Hetente osztok majd meg veletek új tartalmakat: lesz szó modellkedésről, szépségápolásról, tornázhatunk is együtt, megismerhetitek a kedvenc egészséges receptjeimet és persze sok-sok meglepetéssel is készülök…Íme egy kis ízelítő, remélem, szeretni és követni fogjátok a csatornát!