Oszvald Marika szerint sznob, aki beleköt a Szenzációs négyesbe

Ahány embert elvarázsolt, annyi embert el is borzasztott, amikor Oszvald Marika pankrátorként lépett színpadra a Szenzációs négyes adásában. Az RTL Klub új műsora láttán mi sem nagyon tértünk magunkhoz, a közösségi oldalakon pedig hosszú vitákat gerjesztett az első adás.

Oszvald Marika a Reggeli szerdai adásában reagált az őt ért vádakra. Az interjú során többször is kihangsúlyozta, hogy imád játszani, és a pankrációban is a játékot látja.

– tette fel a költői kérdést, majd később hozzáfűzte:

Most is, ahogy nézem, azt mondom, hogy nevetséges, és ez is volt a cél, az emberek szórakoztatása. Aki ebbe beleköt, az szerintem egy sznob.