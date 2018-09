Csalás miatt a rendőrségen is feljelentik Weisz Fanni férjét

A zalaegerszegi nő 15 éves, halláskárosult lányát akarta beíratni a Weisz Fanni nevével hirdetett modelliskolába. A tandíj elvileg 495 ezer forint, a lányt viszont különlegesen tehetségesnek találták, emiatt 250 ezer forintért is felvették volna abban az esetben, ha az anyja 50 ezer forintos foglalót fizet Weisz férjének, Hajmásy Péternek.

Mivel ez nem szerepelt a hirdetésben, a nő az első óra után távozni akart a lányával együtt, és vissza akarta kérni a pénzét. A cégnél ezt megtagadták tőle, kötbért emlegettek, noha ilyesmi nem volt a szerződésükben. Ügyvéddel is fenyegetőztek. A nő végül feljelentette őket a NAV-nál.

Azóta többen is megkeresték őt, akik ugyanúgy csalás miatt akarják feljelenteni a modelliskolát, ahol Weisz Fanni is dolgozik. „Még egy-két adatot várok, és ha meglesznek, az illetékes rendőrkapitányságra adjuk be a feljelentést csalás megalapozott gyanúja miatt. Ennek a büntetési tétele a csalás mértékétől függően 2–8 évig terjedhet” – nyilatkozta a Borsnak Weisz édesanyjának ügyvédje. A modell anyja szerint a lánya semmit nem tudott az iskola gyanús ügyeiről, ezért tisztázni akarja a lánya nevét.