Néző vagyok, ments ki innen! – Szenzációs Négyes-kritika

Miután az RTL Klub az őszi tévés szezon első napján behúzta az évadot a műsorkínálatáról nagyszabású óriásplakát-kampány keretében titkolózó TV2 nagy bánatára, a vezető tévécsatorna már tét nélküli napot is tarthat. Vasárnapra az alkotók is megpihentek, így jöhetett létre a Szenzációs Négyes című szekunderszégyenérzet-fesztivál, nagy költségvetésű haknibajnokság, ahol a zsűriben helyet foglaló Alföldi Róbert magában bizonyára azon búsong, hogy miért is nem olvasta el a szerződésében az apró betűs részt.