Kulka János őszintén vallott az állapotáról

Kulka János több mint két éve bekövetkezett sztrókja után hónapokig elvonult a világ elől, de pár hete kiállt a nyilvánosság elé. Most ismét kamera elé merészkedett, hogy őszintén beszéljen az állapotáról.

Az RTL Klub Portré című vasárnap esti műsorából kiderült, hogy Kulka János festményekkel próbálja kifejezni azt, amit szavakkal még nehezen, írásban pedig egyáltalán nem tud. mindezt csak bal kézzel, mert a jobb karját még nem tudja használni. A beszélgetés alatt az is kiderült, hogy néha a szavak megformálásával is akad gondja és néhány alapvető dolgot is elfelejtett.

“Elfelejtettem főzni is, de egyszerű ételeket tudok. Erőszakolom magam, vásárolok, zöldség, gyümölcs” – árulta el Kulka János a maga saját nyelvén, néha ragok és összefüggő mondatok nélkül. De a nehézségek ellenére folyamatosan fejlődik és nagy tervei vannak.

Fel szeretné hívni a figyelmet erre a szörnyű betegségre, amely a statisztikák szerint negyedmillió embert érint közvetlenül Magyarországon. Segíteni szeretne nekik. Kulka János és a logopédusa szeretne létrehozni egy alapítványt, amely az úgynevezett afáziás betegek gyógyítását oktatná. hogy a betegek reményt kaphassanak a fejlődésre és a teljes életre.

Afáziának azt a jelenséget nevezik, amikor valamilyen, az agyban található beszédközpontot érő hatás következtében sérül a beszédképzés és/vagy a beszédértés. “Az ilyen betegek mindennel kapcsolatban képben vannak, csak kifejezni nem tudják mindazt, amit átadnának a világnak” – mondta dr. Varga Sarolta klinikai logopédus.