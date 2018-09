Cinthya Dictator: „Ne kelljen már mindenbe belekötni”

Nem drasztikus diéta vagy anorexia miatt fogyott le Cinthya Dictator, mégis rengeteg bántó megjegyzést kap a soványsága miatt. Ahogy elmondta már nekünk, ő is nehezen fogadta el a külsejét, de öt éve, pontosan azóta, hogy nyirokmirigyrákot diagnosztizáltak nála, egészen más szemszögből nézi az életet. Ez most egy új szabadulószoba, a Neverland megnyitóján is kiderült. Cinthya Dictator ma már inkább fotósként szeretne érvényesülni, nem vágyja a hírnevet, ismertségét pedig leginkább jóra szeretné használni.

Ennek egyik része az, hogy saját maga elfogadásával azt szeretné üzenni másoknak is: nem a külső az igazi érték. Mégis bántják a kritikák.

Cinthya Dictator elmesélte, hogyan védi meg magát, és kiderült, mi a terve a jövőre nézve: