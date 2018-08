Zimány Linda eléggé keményet üt

Zimány Linda a vele készült interjúnkban elárulta, hogy sokszor fél megmutatni az igazi oldalát, mert nem tudja, milyen reakciókat váltana ki. A modellt igazi jó nőként ismerhettünk meg, aki mindig csodásan néz ki, szuper a megjelenése, sőt még az edzőteremben is a legjobb formáját hozza. Most viszont megmutatta, hogy tud nagyon fiús is lenni – bokszolás közben örökítették meg.

Na, ezt a kemény ütéssorozatot bármelyik férfi megirigyelné. Úgy látszik, még Zimány Linda edzője is nehezen bírja, bár nem csoda, hiszen a modell folyamatosan edz, jó a fizikuma.

A stresszt jól kinyomom magamból, az tény, így vagy úgy

– írta kommentben a képhez Linda.