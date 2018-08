Vasvári Vivien Akon mellett szerepel

Vasvári Viviennek bejött az élet – a fiatal anyuka a Feleségek luxuskivitelben című műsorban mutatkozott be, majd egyre nagyobb lett a rajongótábora a közösségi oldalain, most a Nyerő Párosban láthatjuk, ráadásul nemrég az álomesküvőjét is megnézhettük a tévében. Nos, az biztos, hogy most az ő neve fut a legjobban a magyar hírességek közül, nem csoda hát, hogy felkérték, hogy Akonnel szerepeljen egy reklámban.

A videó úgy kezdődik, hogy Vasvári Vivien az énekes mellett ébred, majd megcsalást bizonyító képeket talál a telefonján, amit nem tolerál. Egyébként egy mobilfólia-reklámról van szó, így nem sajnálták a telefonokat, rengeteg tört el a forgatások alatt. Az biztos, hogy ezzel elindult a hírnév felé a luxusfeleség.