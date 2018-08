Újra együtt Hosszú Katinka és Dudás Dániel?

Hosszú Katinka nemrég elköltözött Shane Tusuppal közös otthonából. Az úszónő szemmel láthatóan jobban van. az év eleji nehéz hónapok után. A Blikk szerint ez Annak is köszönhető, hogy újra együtt van Dudás Dániellel. “Továbbra is egy párt alkotnak Katinkával. Követi őt az új klubjába is, az Iron Swimbe, de már nem a versenyzés miatt, hanem, hogy minél több időt együtt lehessenek – mondta egy neve elhallgatását kérő személy.

A lap információi szerint egyelőre Hosszú Katinka az Iron Swim egyetlen hivatalosan leigazolt úszója, de ez szeptember 1-jétől változhat. Akkortól többen átszerződhetnek az Iron Aquaticstől, így például Dudás Dániel is.

Először szilveszterkor röppent fel a párosról, hogy együtt utaztak el az Egyesült Államokba közös pihenésre, később Tusup a családi szennyest kiteregető botránylevelében írt arról, hogy szerinte Hosszú Katinka megcsalta őt Dudással. A két sportoló ügyel arra, hogy a nyilvánosság előtt ne mutatkozzanak együtt.