Titokzatos bejelentést tett Rubint Réka

Rubint Rékát pár hónappal ezelőtt felkérték, hogy szerepeljen egy műsorban, de nemet mondott, pedig nagy összeget ígértek be neki. Azt mondta, ez már az ő napjaiba se férne bele, hiszen a forgatások miatt gyakorlatilag a maradék szabadidejét töltené a stúdióban. Azóta is folyamatosan edzéseket tart, és színpadon van, most azonban egy külföldi felkérést is elvállalt, aminek a részleteit egyelőre nem osztotta meg a nyilvánossággal.

A bejegyzésben azt ígéri Rubint Réka, hogy nemsokára kiderül, miről is van szó.