Pótanyát keresnek a férfiak Szulák Andreában

A klimax a mai napig igazi tabutéma, dacára annak, hogy kivétel nélkül minden hölgyet érint egy bizonyos kor után. A változás sokak számára olyan kellemetlen tünetekkel járhat, mint a hőhullámok vagy a hangulatingadozás.

Ezt a tabut készül megdönteni Szulák Andrea, Hernádi Judit és Tóth Enikő a Játékszín Menopauza című zenés darabjában. Az 50+-os színésznők példátlan bátorsággal beszélnek a változó korról.

Nagyon sok részletében összecseng az életemmel ez a darab, hiszen 54 éves vagyok és engem is érint a változó kor. Nagyon sokan nem mernek vagy nem akarnak beszélni erről, pedig nem szabad sajnálni ma­gunkat. Nem akarok 25 éves lenni, nem is akarok tiniként öltözködni vagy kinézni. Semmi művi nincs rajtam, egyelőre nem is tervezem” – mondta Szulák Andrea, aki azt sem tagadja, hogy a kora nehezíti számára a pártalálást. ” Nagyon változó, mennyire nyitnak egy érett nő felé a férfiak, különösen az én helyzetemben, ahol egy férfi a művésznőhöz is közeledik, nem csak az emberhez vagy az anyához. Sok férfi az én korosztályombeli nők között, kortól függetlenül, a pót­anyát keresi bennünk. Ebből is látszik, hogy nem csak minket érint a változás, a pasikat néha még hamarabb.” – mesélte a színésznő a Borsnak.