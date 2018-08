A Nyerő Páros első kiesői sértetten távoztak

Látszott Delhusa Gjonon és Molnár Fannin, hogy szeretnének játékban maradni. Annak ellenére is, hogy Delhusa már az első nap fel akarta adni a küzdelmet, őt idézve: „azért, mert nem sátorra szerződött”. Aztán a kényelmes házban már jól érezték magukat, igaz, a játékokban sem teljesítettek jól, és a pénzük is gyorsan fogyott. Szóval, ha csak objektíven nézzük, az eredményeik alapján is menniük kellett volna a Nyerő Párosból – mondjuk, a nézők és az NLCafé olvasóinak többsége már a sátras balhé után elküldte volna őket.

Mégis, az, hogy Gáspár Laciék ellenük szavaztak, az mélyre ment Delhusánál, még ha ezt elsőre nem is vallotta be. És ugyanígy, a nézők is ezt a részt tartották vitathatónak. Akik Delhusával értenek egyet, azok szerint tényleg elárulta a régi barátságot Gáspár Laci, míg mások szerint csak abban hibázott, hogy a feleségére hallgatott, Niki pedig nem őket akarta játékban tartani. Ráadásul Laciék ezt el is mondták Delhusáéknak a szavazás előtt.

Te mit gondolsz, a Nyerő Páros első kiesői joggal sértődtek meg?