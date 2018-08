A teljes igazság a Majka-Curtis ügyben

Komoly indok és elkeseredettség, talán düh kell ahhoz, ahogyan Majka véget vetett a Curtisszel közös munkának. Ezzel pedig nem csak a munkakapcsololat szakadt meg köztük, de a barátságuk is. Pedig bárki bármit gondolt Majka nyilvános színpadi kirohanása után, igenis élete egyik legnehezebb döntését hozta meg.

“Egy fájdalmas, és tehetetlen bejegyzést kell közzétennem! Elvesztettem az egyik legjobb barátomat, társamat ,sőt inkább az egyik családtagomat!!!

Elvette tőlem az a dolog, amit mindennél jobban utálok ezen a földön … a kábítószer!!

Széki Attilával együtt elértünk a csúcsra , és most el kell engedjem a kezèt, mert nem tudom tovább fedezni az életét , ami a drogról és a hazugságokról szól! Az elmúlt 5évben megtettem minden tőlem telhetőt,de rájöttem ez idő alatt ,hogy sajnos nem nekem kell mindent megtennem. Ha ő nem akar meggyógyulni ,akkor nem is fog.

5ève arról szól a kapcsolatunk , hogy próbálok szép szóval, veszekedéssel, néha már majdnem tettlegességgel , értelmi és érzelmi zsarolással , sírással ,vagy nevetéssel hatni rà. De be kell lássam nem megy…” – írta a közösségi oldalán Majka.

Azóta eltelt napokban mindenki hozzátette a magáét ehhez, az interneten sokan elítélték Majkát, amiért Curtist ilyen helyzetbe hozta, de a Story magazinban olvasható cikkben egy informátor meséli el az igazságot, amiről mindenki hallgatott.

Majka és Curtis barátsága legendás volt, senki nem hitte, hogy így ér véget: