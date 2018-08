Új hírek jöttek a rákkal hadakozó Tóth Róbert kajakos állapotáról

Egy egész ország fogott össze Tóth Róbert ifjúsági Európa-bajnok kajakosért, akinek szervezetét a rák egy nagyon agresszív változata támadta meg, és az életmentő beavatkozáshoz hatmillió forintra volt szüksége. Az összeg a magyar sportolók és rajongók támogatásával együtt összegyűlt, így nyáron elutazhattak Németországba a szükséges kezelésre.

„Az embereknek köszönhetően nyugodt szívvel utazunk ki Németországba. De ha úgy alakulna, hogy nem lenne hatásos az augusztusi beavatkozás, akkor még vésztartalékunk is marad újabb kezelésre” – mondta korábban a Zoomnak Róbert felesége, Reményi Diána, aki mindenben támogatja a párját.

Diána most arról posztolt a Facebookon, hogy Róbert túl van az első kezelésen, szervezete jól viselte a terápiát, de most a mellékhatásokkal kell megbirkóznia a kajakosnak. „Túl vagyunk az első héten, a kezelés legnehezebb részén. A TACE jól sikerült, Robi most is keményen megküzdött a mellékhatásokkal és a fájdalommal” – írta.

„Az orvos alátámasztotta, hogy a júliusi beavatkozás hatására és az azóta eltelt idő óta a májában lévő daganatok 70 százaléka valóban elpusztult. Hisszük, hogy ezúttal is ilyen jól reagál a szervezete, de három hónapot most várni kell a kontrollvizsgálatokra” – írta Diána Facebook-bejegyzésében.

A Blikk szerint a beavatkozás péntekig tart, a pár augusztus 20-án utazott Stuttgartba, így már csak három nap van hátra a kezelésből. Azt még nem tudják, hogy a kezelés utáni immunterápiát Németországban, vagy már Magyarországon kapja-e meg.