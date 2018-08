Rubint Rella a rácsok mögül posztolt

Rubint Rellát rengetegen követik az Instagramon, így nem csoda, hogy sokan reklámoznak vele. Rubint Réka unokahúga gyönyörű, bármit el lehet adni vele, még akkor is, ha kicsit kellemetlen szituációban fotózzák. Most is így történt, hiszen Rella a rácsok mögül posztolt – elsőre azt hihetnénk, hogy börtönbe került, de ez természetesen nem igaz, csupán egy pár kép erejéig lett „cellalakó”.

A kép egyébként fantasztikusan sikerült, a kommentelők is megállapították. Rubint Rella valósággal ragyog, mióta összejött új kedvesével, a focista Novothny Somával, akivel úgy tűnik, nagyon jól megvannak, és ezt nem is rejtegetik.