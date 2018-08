Puzsér Róbertet kirúgták a Hír TV-től

Szerda délelőtt a Hír TV elbocsátotta Puzsér Róbertet. Ezt a műsorvezető jelentette be a Facebookon.

A televíziós azt írta, ketten közölték vele a döntés, és nem kerestek érveket, miért kell megszüntetni a Sznobjektív című műsorát, amelyet nagyon szeretett.

Puzsér az Azonnalinak azt mondta: ha kapott volna olyan ajánlatot, hogy ugyanolyan függetlenül, autonóm módon folytathatja a műsorát, mint korábban, nem lett volna semmi oka, hogy ne folytassa. De végül semmilyen ajánlatot nem kapott a csatornától.

Elképzelhető, hogy a jövőben a YouTube-on fogja folytatni a Sznobjektívet.

Augusztus elején mutatták be a Hír TV új vezetőségét, ezzel együtt több munkatársat is elküldtek, többen pedig önként távoztak. Kirúgták Kálmán Olgát is.