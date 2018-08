Polgár Tündét sok megaláztatás érte

A 46 éves családanya szeretné, ha az egészségéért folytatott, több mint 16 éve tartó küzdelméből mások reményt meríthetnének, ezért a Női Egészségért Alapítvány felkérésére vállalta, hogy támogatja az endometriózisban, miómában és más, súlyos nőgyógyászati betegségben érintettek edukációját.

Polgár Tünde a VIASAT3 reality show-jának harmadik epizódjában, Vivien és Dalma babaváró buliján beszélt először súlyos miómájáról. Őszintesége az első adástól az utolsóig előre eltervezett, tudatos döntés volt. Mint fogalmazott, kizárólag azért vállalta a szereplést, hogy megmutassa, a jómód nem csak a féktelen pénzszórásról szól. Hosszú évek óta támogat nélkülöző gyerekeket, élelmiszerrel, játékokkal, tanszerekkel jótékonykodik, de saját példájából okulva kiemelt szívügyének tartja a női egészség védelmét is.

„Saját magamon és a környezetem nőtagjain is tapasztalom, hogy híján vagyunk az egészséges mértékű egocentrizmusnak, háttérbe szorítjuk saját szükségleteinket, igényeinket szeretteink érdekében. Így van ez az egészségünkkel kapcsolatban is. Csak akkor keressük fel az orvost, amikor a férjünkkel, a gyerekeinkkel, a nagymamával és a munkahelyi projekttel már minden rendben. És ez időnként életveszélyes” – mondta Polgár Tünde, aki a luxusfeleségeknek azt is elmesélte, hogy az amerikai orvosok méhe eltávolításában látták az egyetlen megoldást betegségére, amit ő nem vállalt. Hozzátette ugyanakkor, hogy Magyarországon sem volt könnyű olyan szakembert találni, aki nem akart rögtön drasztikus beavatkozáshoz folyamodni.

Volt olyan neves magánorvos, aki még az ajtóban kiosztott, hogy »Mit hisztizik, maga már elmúlt negyvenéves, kapjuk ki a méhét!«. Sok megaláztatás ért, én viszont makacs természet vagyok, ezért addig mentem, míg nem találtam olyan orvost, aki igyekszik minden tőle telhetőt megtenni a méhem megmentéséért.

A 46 éves családanya tabudöntésre tett kísérlete nem volt hiábavaló. Már a műsor alatt rengeteg levelet kapott tinédzser lányoktól, kétségbeesett nőktől, érintettektől, műtét előtt állóktól és olyanoktól, akik a tünetek mögött egyelőre csak sejtik az egészségügyi problémát. A Feleségek luxuskivitelben szereplője azonban tisztában van saját korlátaival, a hozzá fordulóknak is elmondja, ő csak saját tapasztalatairól, élményeiről tud beszámolni, biztos gyógymód sajnos nincs a tarsolyában. Nagyon megörült tehát, amikor a Női Egészségért Alapítvány, amely elsősorban endometriózissal kapcsolatos edukációval és az érintettek támogatásával foglalkozik, egy esetleges együttműködés reményében felvette vele a kapcsolatot.