Magdi anyus szelleme újra kisért

Sorra térnek vissza a régi szereplők az idén 20 éves Barátok köztbe. Az eddig sem volt titok, hogy visszatér majd az egyik legkarakteresebb szereplő, Magdi anyus is. Azóta Fodor Zsóka már forgat is, a Blikk munkatársa látta őt a jellegzetes Magdusos fejkendőjében a Barátok közt stúdiója előtt.

“Igen, most már elmondhatom, hogy valóban visszatérek. Be kell vallanom, hatalmas öröm ez számomra! Nagyon jó érzés, hogy újra a régi ismerősök között lehetek. Tényleg mindenki lelkesen fogadott, ennyit régen ölelkeztem, mint amikor megérkeztem. Mondtam is nekik rögtön, hogy kedveskéim, én kellettem ide!” – mondta el Fodor Zsóka, aki egyébként a visszatéréséről már korábban is beszélt.

Mivel a karakter 209-ben leesett a lépcsőn és meghalt, ezért újra csak látomásként vagy szellemként tud visszatérni. Arról nincs információ, hogy mikor kerül képernyőre, de mivel a Barátok közt epizódjait 2 hónappal előre forgatják, ezért kikövetkeztető, hogy október környékén láthatjuk majd.