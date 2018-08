Berki posztolta Mazsi bugyiját, a kommentelők kiakadtak

Berki Krisztián lehet szeretni és nem szeretni, de valljuk be, valamit nagyon jól csinál, hiszen több százezren követik a közösségi oldalait, és rengeteget szerepel a képernyőn is. Bár nagyon sok a rajongója, mégis sokan kritizálják – főleg egy-egy fotóval tudja kiakasztani az embereket, ilyenkor több száz komment is összegyűlik a képei alatt. Így történt ez most is, amikor a szerelme, Mazsi bugyijáról töltött fel egy képet, és mellé egy meglepő írást választott.

Berki Krisztián azt is megosztotta a követőivel, hogy hol lehet a legtöbbet kihozni egy légyottból, illetve azt is elárulta, hogy ő hol szereti csinálni Mazsival.

Nekünk maradt Mazsival a Bentley lehúzott tetővel

– írta a műsorvezető, mire a hozzászólók zöme eléggé felháborodott. „Kamu vagy a kamu posztoddal, a kamu érzéseiddel, a kamu barátaiddal, a kamu kapcsolataiddal! Ha nem lenne pénzed, te is mehetnél a lecsóba! De ami késik nem múlik, a karma visszavág!” – írta egy ideges kommentelő, de persze akadtak olyanok is, akik kiálltak Berki mellett.