Megint betörtek Jollyékhoz, a neten őrjöngött a mulatós

Azután, hogy immár másodszor törtek be hozzájuk, a mulatós sztár billentyűzetet ragadott, és egy dühös Facebook-posztban tombolta ki magát az esettel kapcsolatban. A posztból, amihez a mulatós zenész még egy fotót is mellékelt a betörés eredményéről, úgy tűnik, Jolly ismeri az elkövetőket. A dühös sorokkal alaposan meg is fenyegette őket.

Jollyról és családjáról egyébként néhány hónapja írtunk, röviddel azután, hogy a mulatós zenész alaposan megváltoztatta a külsejét. Bár a rajongói nehezményezték, hogy kopasztra vágatta a haját, Jolly akkor elárulta a hirtelen váltás nem jelent semmi mást, csak azt, hogy Suzy szereti a rosszfiús külsőt, ezért döntött így. Hozzátette, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy levágatta a haját, a döntés előtt pedig konzultált a fodrászával is.