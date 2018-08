Meglepő, kivel pózol Houstonban Bochkor Gábor

Bochkor Gábort nemrég feljelentették rágalmazásért, méghozzá egy mátészalkai férfi. Az ügy végére még nem került pont, de ez most valószínűleg nem is annyira érdekli a rádióst, hiszen éppen a szabadságát tölti. Nem is akárhol, Amerikáig utazott, hogy kiszakadjon a szürke hétköznapokból. Éppen Houstonban van, ahol összefutott egy régi barátjával, Polgár Krisztával.

Mint kiderült, a modell és Bochkor Gábor régóta jó barátok, Kriszta azonban csak most mutatta be a családjának.

Nem volt kedvem a magyar rádiók között keresgélni, inkább élőben hallgattam a ‘reggeli műsort’.

Szinte gyerekkorom óta ismerem Gábort, de utoljára akkor találkoztunk amikor meg nem volt sajt családom, ma pedig megismertek egymást. Ehhez Houstonig kellett jönnie. Mindig orom találkozni és jó úgy beszegetni, hogy az évek csak heteknek tűnnek. Szeretem, ha értékes emberek vesznek korul

– írta a fotóhoz a szépségkirálynő.