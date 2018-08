Ikonikus helyen járt Józan László

Józan Lászlónak kevés szabadsága akad, hiszen folyamatosan forgat a Barátok köztben, emellett pedig a Vígszínház foglalkoztatott színésze. Ha mégis akad egy kis ideje az utazásra azt bizony kihasználja, az Egyesült Államok szerelmese, járt már Kaliforniában és a keleti parton is, most pedig New Yorkba utazott, és máris megígérte, hogy még visszatér a városba.

Nem hagyta ki a Reszkessetek betörők második részének ikonikus helyszínét, a Plaza Hotelt sem, ahol egy szuper montázst is készített.

De járt például a Brooklyn hídnál is, amit egy panorámavideóban örökített meg, és meg is osztotta a követőivel.