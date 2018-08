Varga Iza volt a szépségverseny legszebbje

Varga Iza pár hónapja kemény edzésbe kezdett, ami látszik is az alakján. Olyannyira, hogy most már bátran vesz fel merészebb ruhadarabokat, legutóbb Izán egy apró bikini volt, ami szuperül állt neki. A Barátok közt színésznője a közelmúltban egy nagyon csinos estélyiben pózolt, amelyre még most is rácsodálkozunk.

Varga Iza a Kannavirág szépségverseny háziasszonya volt egy hónappal ezelőtt Zalakaroson, ahol akár össze is lehetett volna téveszteni a versenyzőkkel, hiszen ragyogott ebben a ruhában. A kép rengeteg kommentelőt ihletett meg, egytől egyig mindenki imádja.