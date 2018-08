Janicsák Veca érzéki forgatást vállalt be

Hosszabb idő után Janicsák Veca hamarosan látható az új klipjében, amelyben harcművészeti elemek, szerelmi vívódások, sejtelmes képkockák váltják egymást. Az énekesnő a napokban forgatta a Hazudjunk igazat című vadonatúj dalhoz a képi anyagot, és célja volt egy izgalmas koncepción keresztül bemutatni a gyengéd érzések változó dinamikáját. Fontos szerepet kapott ebben a kempo is.

„A barátaim vagy a családom számára nem volt meglepő, hogy a harcművészet mellett tettem le a voksomat, mert amazon, anyatigris típusnak ismernek. Számomra a mozgás nem a diétával vagy a fogyással összeköthető dolog, hanem az önfegyelemmel, a képességeink fejlesztésével és persze a boldogság és egyensúly egy fajtájának megismeréséről szól. A Zen Bu Kan Kempo a testet és a lelket is megedzi. A másfél-kétórás edzések a különböző formagyakorlatoktól az alapvető fizikai terhelhetőség kihúzásáig és védelmi technikák elsajátításáig mindenre kiterjednek. Ráadásul tiszteletre és fegyelemre tanít” – mesélt Veca korábban a szenvedélyéről. Most pedig megmutatja azt is, mit tud kihozni ebből a sportból ezen kívül:

A dal a készülő új album egyik előfutára, bár hangzásvilágában a Janicsák Vecától megszokott irányvonalat követi, egészen új stílusjegyeket is rejt. Az énekesnő ezúttal is Szűcs Norbival együtt szerezte a dalt, míg a szöveget Hujber Szabolcs jegyzi.

„A dal alapjai már néhány éve megszülettek, de mostanra készült el a végleges verzió. Témáját a szakítást átható érzelmek, egy kapcsolaton belüli közeledés és távolodás adja. A harcművészethez való személyes kötődésem révén szerettem volna, ha az érzelmek a Zen Bu Kan Kempo formagyakorlatain keresztül is megjelennek a klipben, az őszinte és letisztult szerelem szimbólumaként pedig gyerekszereplőket is bevontunk a munkálatokba. Fontos volt számomra, hogy egy letisztult végeredmény szülessen, a sötét háttér és a felvillanó színek dominanciájával, valamint egy kissé elvont hangulatisággal. A Detrandfilmmel közösen dolgoztunk a klipen, akiknek a munkáiból tökéletesen visszaköszönnek az előbb említett stílusjegyek. Szuper volt a közös munka, bízom benne, hogy a végeredmény a közönség tetszését is elnyeri.”

Szóval alapvetően nem az erotika, csupán az érzékiség kapott főszerepet, Veca pedig mindenképpen szeretett volna vizes elemeket, a kimonó pedig a csak egy visszacsatolás a kempóhoz.

13 Fotó megtekintése Janicsák Veca érzéki forgatást vállalt be Janicsák Veca az új klipjében Még több + Janicsák Veca az új klipjében Még több + Janicsák Veca az új klipjében Még több + Janicsák Veca az új klipjében Még több + Janicsák Veca az új klipjében Még több + Janicsák Veca az új klipjében Még több + Janicsák Veca az új klipjében Még több + Jenelet Janicsák Veca új klipjéből Még több + Jenelet Janicsák Veca új klipjéből Még több + Jenelet Janicsák Veca új klipjéből Még több + Jenelet Janicsák Veca új klipjéből Még több + Jenelet Janicsák Veca új klipjéből Még több + Jenelet Janicsák Veca új klipjéből Még több +

Hamarosan debütál Janicsák Veca érzékire sikerült klipje, addig is itt a dal:

Veca 2018-tól megújult felállásban, egy live act formációval lép színpadra a fellépéseken, egy hegedűs, két vokalista, és egy dj kíséretében, aki szintén feltűnik majd a képsorok között.