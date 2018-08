Meleg férfiakkal randevúzik Alekosz

Felejtsük el legutóbbi hírünket, miszerint Alekosz komoly mentális problémákkal küzd, és fókuszáljunk egy merőben új történetre. Alekosz a közösségi oldalán osztotta meg történetét, miszerint kipróbálja, milyen érzelmeket vált ki a férfiakból. Átadjuk neki a szót, posztját változtatás nélkül közöljük:

Túl az első randin, túl az első élményen! Utunk, a Campónába vezetett. Moziba szeretett volna vinni. Javasoltam, oda ne menjünk, mert ott beszélgetni nem lehet. Nem is azt akartam! Mondta. Végül egy kávézóban ültünk le, ahol kifejtette mit érez irántam, mit lát bennem. Azt kell, hogy mondjam, nőtől évek óta – évtizedek óta nem kaptam, nem hallottam annyi csodálatot, mint tőle. Kísérletemet a nők kigúnyolják, nem értik azt. Pedig mindent értük teszek. Ebből is jól látszik, a női agy primitívebb mint a férfiagy még akkor is, ha a férfiagy női érzelemmel van átitatva. Még van két nap! Ezalatt az idő alatt tovább tanulmányozom a homoszexuálisokból kiváltott felém áradó vonzalmat, folyamatosan összehasonlítom a nőktől kapott érzelmi élményeimmel, pénteken pedig levonom a konzekvenciát. Új, kreált külsőmet, ő javasolta.