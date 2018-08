Kirúghatják az NCIS egyik főnökét

Nem dolgozhat a forgatási helyszínen Brad Kern, az NCIS: New Orleans showrunnere, aki szinte az egész sorozatot kézben tartja. A stáb tagjai szerint „mérgező, szexista légkört teremtett a munka során” – írj az Origo.

A sorozatot adó CBS csatorna vizsgálatot folytat ellene, ennek eredményéig tart a felfüggesztés. Utána viszont ki is rúghatják.

