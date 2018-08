Így fog kinézni Margot Robbie Tarantino új filmjében – fotó

Instagram-oldalán mutatta meg Margot Robbie, hogyan fog kinézni Sharon Tate szerepében Quentin Tarantino Once Upon a Time In Hollywood című filmjében.

A Volt egyszer egy Hollywood az 1960-as évek végének Hollywoodját mutatja majd be. Leonardo DiCaprio egy kiégett tévészínészt alakít majd, legjobb barátját és kaszkadőrjét pedig Brad Pitt játssza. Kisebb szerepekben fél Hollywood feltűnik majd a filmben, többek között Al Pacino és Burt Reynolds is. A filmben fontos szerephez jutnak majd a Charles Manson–gyilkosságok, de Tarantino szerint a film nem a Manson család ámokfutásukról fog szólni.

Ahogyan az közismert, Roman Polanski felesége, Sharon Tate 8 és fél hónapos terhes volt, amikor Manson követői meggyilkolták őt és négy barátját Tate hollywoodi otthonában. A projekt bejelentésekor komoly vitákat generált, hogy a gyilkosságokról éppen az erőszakos filmjeiről híres Tarantino fog filmet forgatni. Többek között Sharon Tate húga, Debra Tate is ellenérzését fejezte ki a filmmel kapcsolatban, később azonban áldását adta a projektre, miután Tarantino felkereste és beavatta őt a forgatókönyv részleteibe.

A filmet várhatóan egy év múlva, 2019. augusztus 8-án mutatják be Magyarországon. Addig is itt van Margot Robbie Sharon Tate szerepében: