Sok mindentől függ, kinek mennyit nő a pocakja a terhesség alatt, Kiss Ramónáé már szépen látszik. A kismama nem árulta el, hányadik hónapban jár, és boldogan, de szűkszavúan mondott köszönetet a gratulációkért ma az RTL Klub Reggelijében.

„Nagyon köszönjük. Mondhatjuk, hogy megtörtént a csoda: kisbabát várunk, aminek nagyon örülünk. Egészségesek vagyunk, boldogok, úgyhogy minden rendben.”

Miután Kiss Ramóna és Lékai Máté egyszerre jelentették be tegnap az örömhírt, a legtöbben meglepődtek, hogy máris látszik a műsorvezető pocakja. azért akadtak olyanok is, akik határozottan kijelentették: ők tudták, mert Rami túl bő ruhákban pózolt az utóbbi időben, és volt egy nagyon árulkodó kép is. Mi összeszedtünk néhányat az elmúlt időszakból, beleértve az utóbb említettet is.

Na de kíváncsiak vagyunk a véleményedre, alább tudsz szavazni:

5 Fotó megtekintése 5 fotó, amiből sejthető volt Kiss Ramóna terhessége – szerinted is? Kiss Ramóna bő ruhákban járt az elmúlt hetekben Még több + Kiss Ramóna pocakját te látod ezen a képen? Még több + Kiss Ramóna bő ruhákban járt az elmúlt hetekben Még több + Ehhez a képhez többen írták: Kiss Ramóna szerintük babát vár Még több + Kiss Ramóna ruhája alatt is látszik a gömbölyödő pocakja? Még több +

És itt megnézheted, milyen szép pocakja van Kiss Ramónának: