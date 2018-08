Beyoncé megrázó részleteket árult el az ikerterhességéről

Sürgősségi császármetszéssel kellett világra hozni Beyoncé ikergyermekeit 2017 júniusában. A 36 éves énekesnő erről a Vogue magazin szeptemberi számában megjelent őszinte hangvételű írásában vallott.

Az ikrek több hetet töltöttek a kórházi intenzív osztályon. A nehéz időszakban tanúsított viselkedése miatt pedig az énekesnő más szemmel kezdett nézni férjére, Jay-Z-re.

– idézte fel a Grammy-díjas énekesnő.

It’s here! @Beyonce stars on the cover of our September issue. Read the full story, in her own words: https://t.co/T7E2FbGDPn pic.twitter.com/GcX0ziiJD7