Betörő törte rá az ajtót Kembe Sorel-re

Biztos sokan eljátszottak már a gondolattal: vajon mit tennének, ha egy betörő otthon lepné meg önöket? Kembe Sorel pár napja sajnos élesben tehette próbára bátorságát és az idegeit, és csak a szerencsén múlt, hogy az esetből nem lett tragédia.

“Zuhanyoztam, amikor furcsa zajt hallottam. Gyorsan magamra tekertem egy törülközőt, majd kimentem megnézni, mi történik. Sok mindenre gondoltam, de arra nem, hogy a teraszomon egy idegen áll majd, és feszegeti az ajtót” – mondta a Jóban rosszban volt színésze a Blikknek.

“Valahogy sikerült is kinyitnia, volt nála szerszám, talán feszítővas, nem tudom, nem láttam pontosan. Azt hiszem, a laptopomat akarta ellopni az asztalról. Abban a pillanatban egyébként nem is gondolkodtam, rögtön odarohantam, közben üvöltöttem vele, még káromkodtam is, hogy tűnjön innen, majd visszacsaptam az ajtót.” A behatoló erre annyira megijedt, hogy egyszerűen kiugrott Sorel első emeleti erkélyéről, és futásnak eredt.

Sorel kislánya szerencsére nem volt otthon a megdöbbentő esetnél, de a színész az ő biztonsága miatt is azonnal rendelt egy komoly riasztót, és természetesen feljelentést tett a rendőrségen.