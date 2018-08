Az 50 éves Balázs Palin nem fog az idő

Balázs Pali semmit nem változott az elmúlt 20 évben, és ezt most szó szerint értsd. A göndör fürtjeiről ismert énekes még mindig csúcsformában van, rengeteget van színpadon, emellett pedig a Magyar Művész Foci Válogatott tagja, amellyel nagyon jó eredményeket érnek el. Nemrég kidobott egy új dalt is, amihez az egyik torna alkalmával készített videoklipet Pali. Nemrég töltötte be az 50-et, a Reggeliben pedig elmesélte, hogyan lepték meg a barátai.

„Több kis csapattal ünnepeltem, családdal, barátokkal. (…) Az egyik baráti társasággal lábtenisztornát szerveztünk, az volt a kérésük, hogy így ünnepeljünk. Ettünk, ittunk, fociztunk, fröccsöztünk a Dunán. Ekkor még a rendőrök is felköszöntöttek, akik éppen igazoltatni készültek” – mesélte Balázs Pali, aki egyébként ugyanúgy néz ki, mint amikor megismerte a közönség, ezt pedig egy régi videóval bizonyítjuk.