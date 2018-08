Előzetes letartóztatásba helyezte ma a Budai Központi Kerületi Bíróság Pásztor Anna zaklatóját – értesült a Blikk, ami egy fotót is közölt a férfiról. Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, letartóztattak egy férfit az Anna & the Barbies pénteki koncertjén, aki a cipőjébe rejtett késsel akarta megtámadni az együttes frontemberét. Azóta kiderült, hogy a férfi már egy éve zaklatja különböző módszerekkel Pásztor Annát.