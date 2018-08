Nagyon megváltozott Oláh Ibolya

Oláh Ibolyát legutóbb a Vigyázat, szülővel vagyok! egyik adásában láthattuk, ahol a nevelőanyjával jelent meg. Azelőtt és azóta is nagy a csend, hiszen az énekesnő nem szeret szerepelni, csupán a színpadon lehet viszontlátni. Most azonban egy fellépésen összefutott Keresztes Ildikóval, aki posztolt is vele egy közös fotót.

„Nagy találkozások mindig vannak…” – írta a fotóhoz Keresztes Ildikó, amelyen jó barátnőjével látható. Azt is észrevettük, hogy Oláh Ibolya nagyon lefogyott, a súlyfelesleg már a múlté.