Kabát Peti elfelejtette, hol lakik

Kabát Peti még nem adta fel a focit, viszont visszatért régi klubjához is, ahol a mindennapos ügyeket látja el. Közben licitálni lehetett a kocsijára, hiszen jótékonykodik is. Egyébként meg csak imádni lehet a sportolót, a rajongók is jó szívéért és isteni humoráért szeretik, na és persze a barátnője is, aki szerencsére meg is osztja a követőkkel Peti mindennapos bakijait.

„Tudjátok miért kapott tortát? A héten felhív Peti megkérdezni, hogy mi a lakcímünk, ahol 8 éve lakunk, mert nem tudja. Kikészültem. Azóta napi 3x elmondatom vele, és mára megtanulta, ezért jár a torta!” – írta a fotóhoz Róka Adrienne, a rajongók pedig természetesen odavoltak Kabát Peti újabb vicces momentumáért.