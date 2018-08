Ilyen kapcsolat fűzi Tornóczky Anitát Hajdú Péterhez

Egy külföldön dolgozó jogászban találta meg a szerelmet Tornóczky Anita, akivel már majdnem fél éve egy párt alkotnak. Az egykori műsorvezető tegnap ünnepelte a 40. születésnapját, de a külseje alapján akár 15 évet is letagadhatna, csodásan fest. A szülinapi bulira is sor került, ahol többek között Hajdú Péter is ott volt, akivel 18 évesen ismerkedett meg Tornóczky Anita.

„Anita 40 éves. 18 éves kora óta vagyunk barátok” – írta Hajdú Péter a fotóhoz, amit megosztott barátnőjéről, majd azt is hozzátette, hogy imádja Anitát. A műsorvezető a buliról is posztolt, ahol látszik, hogy sokan köszöntötték őt, többek között új párja is ott volt a partin.