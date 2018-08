Czippán Anett bevállalta: ekkora a hasa szülés után

Novemberben szülte meg második gyermekét Czippán Anett, aki azóta élvezi az anyaságot, és nem szerepel túl sokat. Az első közös kép posztolására is sokat várt Anett, de most már egyre többször láthatjuk a kis Somát. A műsorvezető azonban most nem a családjáról, hanem magáról osztott meg egy elég intim képet, hozzá pedig egy őszinte leírást, amivel máris sok sorstársán segített.

A képen Czippán Anett hasát is jól láthatjuk, ami egyelőre nem ment vissza a szülés óta eltelt 9 hónapban, de ezt ő egyáltalán nem szégyelli.

Sokat gondolkodtam, de nem érdekel, bevállalom! Igen, jól látjátok, nagy a hasam. Mindenki másképp reagál arra a bizonyos 9 hónapra. Van, aki szerencsés, van, akinek nehezebb visszanyerni utána az alakját! Íme, ez az én testem most. Miért is osztom meg? Hogy erőt adjon másoknak, hogy erőt adjon nekem! Ma elkezdtem visszarendezni magam! Lássuk, hogy sikerül! Ha valaki szeretne, társuljon! Segítsük egymást! Hajrá lányok!

– írta a fotóhoz a műsorvezető, aki most már el is kezdte az edzést, ahogy az legutóbbi fotóin is látszik.