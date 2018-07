Alekosz megmondja a frankót Elton Johnnak

Politikusok felé (Kim Dzsongun, Putyin) már többször nyitott Nagy Alekosz (VV Alekosz), most a világ egyik legismertebb dalszerző-előadóművésze került a fókuszába. Úgy véli, Elton John másolja őt, ezért a maga stílusában levelet írt neki a Facebookon:

Tisztelt Elton Úr! Minden tiszteletem az Öné, de be kéne fejezni a posztolási szokásaim utánzását, mivel nem éppen kultiválom a sztárok egymásközötti majmolását. Értemén, hogy tetszett önnek az ötlet, és talán még érzésben is közel állhat önhöz az effajta nagyságkinyilatkoztatás, de kérem, fejezze be. Hagyja abba! Csak, hagyja abba. Posztoljon nem kerek idővégződésekre! Miért kell önnek is mindig 21.00, 16.00, 16.30, lekerekített időkre posztolni? Miért nem tud nem ötre és nem egészekre időzíteni? Kérem, nagysága okán szíveskedjék tiszteletben tartani az én nagyságomat is, de ha önben fékezhetetlenül dúl a szakmai féltékenység, akkor inkább Önre hagyom. Tisztelettel: Nagy Alekosz – önzetlen Magyar Sztár!