Sarka Kata új hajszíne eléggé meglepő

Sarka Kata mostanában csakis Rogán Cecília oldalán tűnik fel, gyakorlatilag mindenhova együtt mennek. Cecília nemrég beszőkült, amin a követői eléggé meglepődtek, most pedig Katán a sor, ő is változtatott a frizuráján. Méghozzá nem kicsit, szinte teljesen szőke lett. Korábban is volt világos hajszíne, de legutóbb talán akkor, amikor Dávidka megszületett, azóta leginkább barna hajkoronával látni.

Sarka Kata tegnap a Magyarország Szépe díjátadójáról jelentkezett be a közösségi oldalán, meglepően, szőke hajjal pózolt. A rajongói is sokkot kaptak, de sokak felhozták, hogy a barna sokkal természetesebb volt, és jobban is állt neki. Persze akadtak többen is, akiknek ez az új külső jobban bejön.

Neked melyik tetszik jobban?